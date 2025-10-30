Concorso Scuola PNRR3 | un mese di lezioni live per ripassare con EdiSES
Si sono chiuse le iscrizioni al Concorso Docenti PNRR3: inizia la fase di studio intensivo in attesa della pubblicazione delle date di svolgimento della prova scritta. Per accompagnare in questo periodo di preparazione gli aspiranti docenti, EdiSES ha lanciato un inedito corso intensivo di preparazione live focalizzato su tutte le conoscenze richieste per il primo . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
