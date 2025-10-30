Concorso per 22 assistenti sociali a Latina | requisiti e domanda

Nella giornata del 29 ottobre 2025 il Comune di Latina ha pubblicato il bando di concorso pubblico per 22 posti di assistenti sociali. Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno, con immissione dei vincitori nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria del 2022, posizione economica D1. Ecco, quindi, dove reperire il bando, quali sono i posti da coprire e i titoli di studio richiesti, in che modo inviare la domanda mediante il Portale di reclutamento della Pubblica amministrazione (InPa) e in cosa consistono le procedure di selezione considerando che si tratti di un concorso per soli esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it

