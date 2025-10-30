Concorso per 22 assistenti sociali a Latina | requisiti e domanda
Nella giornata del 29 ottobre 2025 il Comune di Latina ha pubblicato il bando di concorso pubblico per 22 posti di assistenti sociali. Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno, con immissione dei vincitori nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria del 2022, posizione economica D1. Ecco, quindi, dove reperire il bando, quali sono i posti da coprire e i titoli di studio richiesti, in che modo inviare la domanda mediante il Portale di reclutamento della Pubblica amministrazione (InPa) e in cosa consistono le procedure di selezione considerando che si tratti di un concorso per soli esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Concorso straordinario ATA per assistenti amministrativi in Trentino: domande entro il 1° dicembre. BANDO - X Vai su X
Al via il concorso per 22 assistenti sociali a tempo indeterminato Tutte le info https://www.comune.latina.it/notizie/Al-via-il-concorso-per-22-assistenti-sociali-a-tempo-indeterminato.html - facebook.com Vai su Facebook
Concorso per 22 assistenti sociali a Latina: requisiti e domanda - Nella giornata del 29 ottobre 2025 il Comune di Latina ha pubblicato il bando di concorso pubblico per 22 posti di assistenti sociali. Scrive msn.com
Comune di Latina, via al concorso per 22 assistenti sociali a tempo indeterminato - Il Comune di Latina avvia il concorso per 22 assistenti sociali a tempo indeterminato: domande su inPA entro 30 giorni, profili nell’Area Funzionari, fondi dal Fondo Contrasto alla Povertà e piano ass ... Lo riporta latinaquotidiano.it
Inps,bando per 781 assunzioni psicologi e assistenti sociali - L'Inps ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 781 unità di Specialisti delle aree psicologiche e sociali, da inquadrare nell'Area Funzionari, ... Lo riporta ansa.it