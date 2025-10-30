Concorso Il Canotto Parlante | trionfo di Palco19 Simona Serino porta in alto l’associazione del gruppo ASI Cultura
Successo pieno per Palco19, l’associazione guidata da Simona Serino e iscritta al gruppo ASI Cultura, alla quarta edizione del concorso di drammaturgia e festival teatrale “Il Canotto Parlante”. La compagnia di Latina ha conquistato il Premio per il Miglior Allestimento e il Premio per la Miglior Regia con lo spettacolo “Il regalo del mare” di Orietta Tiberi. Alla quattordicenne Clotilde Parcesepe è andata inoltre la menzione speciale come Miglior Attrice Protagonista. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Porta Portese di Roma, su iniziativa dell’associazione La Ciambella APS, in collaborazione con la UILT – Unione Italiana Libero Teatro. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
