Concorso docenti PNRR3 | data prova scritta potrebbe coincidere con esame finale Sostegno Indire?

Nel question time del 28 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante della segreteria nazionale della Cisl Scuola, è stata analizzata una questione pratica che interessa molti docenti impegnati in più percorsi di formazione e selezione. Il tema affrontato riguarda la possibile sovrapposizione tra la prova scritta del concorso PNRR e l’esame finale del percorso sostegno Indire. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it