Concorso docenti PNRR3 avvio PROVA SCRITTA Domanda per ausili e tempi aggiuntivi rinvio per gravidanza spazi per allattamento

Orizzontescuola.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero ha bandito i concorsi DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria, posto comune e sostegno. In attesa di conoscere il numero dei partecipanti (le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 29 ottobre) e le date in cui si svolgeranno le prove scritte, gli USR si organizzano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Prova scritta concorso docenti PNRR3: dove, quando e come si svolgerà [LO SPECIALE] - 2938/2025 per infanzia e primaria: conclusa la fase di presentazione ... orizzontescuola.it scrive

Concorso docenti PNRR3, ultimi giorni per presentare la domanda. LE RISPOSTE AI QUESITI - 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria, ... Da orizzontescuola.it

concorso docenti pnrr3 avvioUltimo giorno per presentare domanda per il concorso PNRR 3 Docenti: ecco a cosa fare attenzione nella compilazione - Ecco come compilare l’istanza online senza errori e cosa controllare prima dell’invio. Segnala ticonsiglio.com

Cerca Video su questo argomento: Concorso Docenti Pnrr3 Avvio