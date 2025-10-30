Concorsi truccati nella sanità prosciolti tutti gli imputati | Manca la prova del danno erariale

Perugiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca la prova del danno erariale, o almeno la Procura contabile non è riuscita a portare elementi a favore dell’accusa. Si è chiusa con una sentenza di proscioglimento la vicenda giudiziaria sui presunti concorsi truccati banditi dall’Azienda Ospedaliera di Perugia tra il 2018 e il 2021 e che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Concorsi truccati, agli arresti cinque cardiologi - Arresti domiciliari per cinque cardiologi accusati di inquinamento delle prove e reiterazione dei reati, nell'ambito dell'inchiesta su presunti concorsi pubblici truccati. Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Concorsi Truccati Sanit224 Prosciolti