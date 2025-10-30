Concorsi scuola PNRR | quanti punti danno nelle GPS e nelle graduatorie interne dei docenti di ruolo Pillole di Question Time

Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato approfondito il tema del punteggio riconosciuto per il superamento del concorso PNRR1. La discussione si è concentrata sulla distinzione tra le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie interne di istituto per la mobilità dei docenti di ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

