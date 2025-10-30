Concluso il Corso di Formazione del protocollo operativo congiunto contro la violenza di genere

Salernotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, giornata conclusiva del Corso di Formazione del protocollo operativo congiunto contro la violenza di genere, organizzato dall'Associazione Sportello Rosa e dalla Provincia di Salerno. Il seminario, partito a inizio Ottobre, ha avuto come. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

concluso corso formazione protocolloProvincia: concluso corso di formazione contro violenza di genere - L'articolo Provincia: concluso corso di formazione contro violenza di genere proviene da OttoPagine. Scrive msn.com

concluso corso formazione protocolloDipendenze e sostanze: concluso il corso di formazione “Unplugged” per i docenti della Piana e della Valle del Serchio - Un percorso formativo per contrastare l’uso di sostanze tra gli adolescenti: è il progetto “Unplugged”, che ha coinvolto insegnanti delle scuole ... Scrive giornaledibarga.it

Polizia locale, concluso corso di formazione per 42 neo assunti - Si è chiuso, oggi, con una cerimonia al Teatro Alessandrino, il 96/o corso di Formazione Regionale per Allievi Operatori di Polizia Locale neoassunti. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Concluso Corso Formazione Protocollo