Concluso dopo circa 2 ore l' incontro Usa-Cina Trump | Raggiuto accordo sulle terre rare Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina

Xml2.corriere.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strette di mano e sorrisi tra i due leader al termine del vertice: non è prevista però alcuna dichiarazione dopo l'incontro. Xi: «Non sempre i nostri Paesi la vedono allo stesso modo». Il tycoon è salito subito sull'Air Force One per fare ritorno in America. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

concluso dopo circa 2 ore l incontro usa cina trump raggiuto accordo sulle terre rare lavoreremo insieme sulla guerra in ucraina

© Xml2.corriere.it - Concluso dopo circa 2 ore l'incontro Usa-Cina Trump: «Raggiuto accordo sulle terre rare. Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Concluso Dopo Circa 2