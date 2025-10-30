Concluso dopo circa 2 ore l' incontro Usa-Cina Trump | Forse firmeremo un accordoNegoziatori ottimisti | c' è un consenso di base su un' intesa | Il giorno del faccia a faccia ?
Strette di mano e sorrisi tra i due leader al termine del vertice: non è prevista però alcuna dichiarazione dopo l'incontro. Xi: «Non sempre i nostri Paesi la vedono allo stesso modo». Il tycoon è salito subito sull'Air Force One per fare ritorno in America.
Li Qiang rientra a Beijing La sera del 28 ottobre, dopo aver concluso la visita ufficiale a Singapore e aver partecipato in Malesia alla serie di incontri sulla cooperazione dell'Asia orientale, il premier cinese Li Qiang è rientrato a Beijing. Al momento di lasciare K Vai su Facebook