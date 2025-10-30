Concluso dopo circa 2 ore l' incontro Usa-Cina Trump | C' è l' accordo con Xi a breve la firma Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina

Xml2.corriere.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strette di mano e sorrisi tra i due leader al termine del vertice: non è prevista però alcuna dichiarazione dopo l'incontro. Xi: «Non sempre i nostri Paesi la vedono allo stesso modo». Il tycoon è salito subito sull'Air Force One per fare ritorno in America. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

