Concerto della Polifonica coro da camera di Minks Bielorussia

La Parrocchia Basilica di Santa Fara, in collaborazione con il CIPO (Centro Interculturale Ponte ad Oriente) promuovono per il 1° novembre alle 20.00 presso la Basilica Parrocchia di Santa Fara, il concerto della Polifonica coro da camera di Minks Bielorussia. Già ospiti nella Basilica nel 2024. 🔗 Leggi su Baritoday.it

