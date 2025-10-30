Concerto-conferenza Musica e benessere a Calci

Alle ore 21:00 di venerdì 7 Novembre 2025, in sala consiliare ‘Rino Logli’ nel palazzo del municipio di Calci ci sarà una conferenza-concerto sul connubio tra testo e melodia per la rassegna "Musica e Benessere", promossa dalla Corale Santa Cecilia di Calci.Il messaggio è quello di far capire. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

