Concept Mazda una sportiva ibrida e una piccola elettrica
Nella conferenza stampa del Japan Mobility Show 2025, aperto al pubblico dal 31 ottobre al 9 novembre, la casa automobilistica nipponica ha svelato la Vision X-Coupé e la Vision X-Compact. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Mazda svela al Japan Mobility Show i concept Vision X-Coupé e Vision X-Compact, incarnando il tema "La gioia di guidare alimenta un futuro sostenibile". Innovazione e design proiettati verso il 2035. #Mazda #JapanMobilityShow #AutoSostenibili #Innovazi - X Vai su X
Il futuro secondo Mazda. Al Japan Mobility Show, Mazda svela due concept straordinarie: Vision X-Coupé e Vision X-Compact. Due modelli che rappresentano l’evoluzione del design “Kodo – Soul of Motion” e la perfetta armonia tra uomo, macchina e tecnolo - facebook.com Vai su Facebook
Mazda Vision X-Coupé: la sportiva che cattura la CO2 con motore rotativo phev. - La casa di Hiroshima anticipa con un Concept le tecnologie ibride plug- Lo riporta ilsole24ore.com
Concept Mazda, una sportiva ibrida e una piccola elettrica - Nella conferenza stampa del Japan Mobility Show 2025, aperto al pubblico dal 31 ottobre al 9 novembre, la casa automobilistica nipponica ha svelato la Vision X- Come scrive msn.com
Mazda presenta una coupé alimentata a microalghe - I due nuovi concept di Mazda anticipano il potenziale futuro stilistico del marchio e la tecnologia all'avanguardia che si nasconderà sotto di esso. Secondo it.motor1.com