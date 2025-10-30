Con l' auto danneggia un tubo del gas e si dilegua | preso

Padovaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una manovra sbagliata ha rischiato di mettere a rischio la sicurezza della collettività. Dopo tre settimane di indagini gli agenti della Polizia locale di Cadoneghe coordinati dal comandante Luigi Zicaro hanno rintracciato l'automobilista e l'hanno messo di fronte alle proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

auto danneggia tubo gasTubo del gas danneggiato durante la posa della fibra ottica, grossa fuga di metano in paese: diverse persone evacuate, traffico deviato e vigili del fuoco in azione - Momenti di apprensione nella mattinata di lunedì 27 ottobre nel vicentino, a Roana in frazione Canove, per una fuga di gas causata dalla rottura di una conduttura. Da ildolomiti.it

Civita Castellana, auto contro un tubo del gas - Auto sbanda e centra il tubo del gas nel centro storico di Civita Castellana e provoca la fuoriuscita del metano. Riporta ilmessaggero.it

auto danneggia tubo gasIncendio nella notte: auto a fuoco nel Brindisino, paura per le tubazioni del gas - Prima dell'alba di oggi, intorno alle 04,10, una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Campania, a San ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Auto Danneggia Tubo Gas