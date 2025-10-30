Con l' auto danneggia un tubo del gas e si dilegua | preso
Una manovra sbagliata ha rischiato di mettere a rischio la sicurezza della collettività. Dopo tre settimane di indagini gli agenti della Polizia locale di Cadoneghe coordinati dal comandante Luigi Zicaro hanno rintracciato l'automobilista e l'hanno messo di fronte alle proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
