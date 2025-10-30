Con la Ferrari da 200mila euro sulla Tail of the Dragon | il conducente invade la corsia opposta e si schianta contro un camion – Video

Undici miglia, circa 18 chilometri, e 318 curve strette. Per gli appassionati di pericolo su strada la Tail of the Dragon, il tratto di strada che attraversa la Great Smoky Mountains tra il Tennessee e il North Carolina, è leggendario. Gli incidenti, però, capitano spesso, come successo al conducente di questa Ferrari 458 Spider, dal costo, indicativo, di 200mila euro. In una curva la Ferrari è finita oltre la propria corsia, invadendo quella opposta e scontrandosi contro un camion dei traslochi. L’incidente è stato ripreso dagli appassionati che riprendono proprio i “ fail “, cioè gli errori, degli automobilisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

