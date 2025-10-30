Con il Suv contro l’autobus Muore il conducente 85enne Aveva la patente sospesa

Sono le 7.45 e il pullman di Atvo, partito da San Donà di Piave e con a bordo una cinquantina di studenti, si trova lungo via Maggiore, a Piavon, frazione di Oderzo, nel Trevigiano. Dopo una grande curva un Suv invade la corsia opposta. L’autista prova a evitare l’impatto ma i due mezzi terminano la corsa fuori strada. Il bus Atvo finisce nel fossato, e qui il conducente, mantennedo il controllo della situazione, riesce ad aprire la botola del tetto del bus ed evacua i ragazzi. Alla fine sono una ventina a finire all’ospedale, in molti per choc, oltre all’autista, mentre Germano De Luca, che guidava il Suv, muore sul colpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Con il Suv contro l’autobus. Muore il conducente 85enne. Aveva la patente sospesa

