Con il Suv contro l’autobus Muore il conducente 85enne Aveva la patente sospesa

Quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono le 7.45 e il pullman di Atvo, partito da San Donà di Piave e con a bordo una cinquantina di studenti, si trova lungo via Maggiore, a Piavon, frazione di Oderzo, nel Trevigiano. Dopo una grande curva un Suv invade la corsia opposta. L’autista prova a evitare l’impatto ma i due mezzi terminano la corsa fuori strada. Il bus Atvo finisce nel fossato, e qui il conducente, mantennedo il controllo della situazione, riesce ad aprire la botola del tetto del bus ed evacua i ragazzi. Alla fine sono una ventina a finire all’ospedale, in molti per choc, oltre all’autista, mentre Germano De Luca, che guidava il Suv, muore sul colpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

con il suv contro l8217autobus muore il conducente 85enne aveva la patente sospesa

© Quotidiano.net - Con il Suv contro l’autobus. Muore il conducente 85enne. Aveva la patente sospesa

Approfondisci con queste news

suv contro l8217autobus muoreCon il Suv contro l’autobus. Muore il conducente 85enne. Aveva la patente sospesa - Incidente nel Trevigiano, l’anziano alla guida dell’auto avrebbe avuto un malore. Riporta quotidiano.net

Schiacciato da un Suv in parcheggio: muore 48enne, alla guida un anziano di 84 anni - La vittima è un uomo di 48 anni, residente a Cavriana, che poco prima delle 14 si trovava sotto il portico di un ... Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Suv Contro L8217autobus Muore