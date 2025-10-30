Con Il mare che unisce una serata di cinema e cultura al Sant' Andrea per unire Pescara ai Balcani

Un evento di cinema e cultura fra le due sponde dell'Adriatico dal titolo “Il mare che unisce” dedicata alla città di Pescara, ai suoi pescatori e alle storie che nasconosulle onde.Protagonista della serata sarà la proiezione gratuita del documentario “La coda di una Balena”, vincitore del Premio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it