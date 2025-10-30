Con Il mare che unisce una serata di cinema e cultura al Sant' Andrea per unire Pescara ai Balcani
Un evento di cinema e cultura fra le due sponde dell'Adriatico dal titolo “Il mare che unisce” dedicata alla città di Pescara, ai suoi pescatori e alle storie che nasconosulle onde.Protagonista della serata sarà la proiezione gratuita del documentario “La coda di una Balena”, vincitore del Premio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In Pescheria Brace Di Mare . Jumbo · Game Winner. Un primo piatto che unisce il meglio del mare: paccheri avvolti dal sapore delle vongole e dalla delicatezza della spigola. Un equilibrio unico, reso fresco e profumato dallo zest di limone che esalta ogni m - facebook.com Vai su Facebook
Celebriamo #CristoforoColombo, il genovese che con coraggio, visione e determinazione ha cambiato per sempre la storia del mondo. Ha dimostrato che il mare unisce i popoli e apre nuovi orizzonti. E grazie al presidente #Trump, negli USA il #13ottobre s - X Vai su X
Emozioni e visioni ’A Mare’. E il cinema di Pignatelli incontra i sogni Alfarano - Domani alle 18, negli spazi del complesso ex chiesa San Paolo di via Selmi 67, si inaugura una mostra bipersonale di Daniela Alfarano, artista modenese dal curriculum internazionale, affiancata ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Mare Fuori 5 da stanotte in streaming su Rai Play. Applausi al Cinema Adriano per l'anteprima con gli studenti del Lazio - La serie cult prodotta da Rai Fiction e Picomedia sarà disponibile dalla mezzanotte di stasera (mercoledì 12) su Rai Play nei suoi primi 6 episodi, per poi andare in onda in prima ... Riporta ilmessaggero.it
Festa del Cinema di mare. Beppe Fiorello protagonista con ’ Stranizza d’amuri’ - CASTIGLIONE DELLA PESCAIADopo il grande successo al salotto del Cinema di Mare con un grande pubblico ad applaudire Ambra Angiolini, sabato scorso nella prima giornata della Festa di Cinema di Mare a ... Da lanazione.it