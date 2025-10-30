Con il loro intervento hanno evitato un suicidio encomio ai due agenti | Gesto di coraggio e umanità
Si sono accorti subito che qualcosa non andava, poi nel momento cruciale sono intervenuti per evitare una tragedia. Nella mattinata di oggi i componenti della Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna hanno ricevuto in rocca a Lugo gli agenti della Polizia locale Michele Dalle Vacche ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
