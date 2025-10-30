Comunicato ufficiale Milan | cacciata la leggenda del club | Da oggi è totalmente disoccupato
Comunicato ufficiale Milan: cacciata la leggenda del club Da oggi è totalmente disoccupato"> Lo società rossonera ha preso una decisione definitiva dopo il lungo tempo fatto di riflessioni: la leggenda è stata tagliata fuori. Ci sono notizie che colpiscono come un fulmine a ciel sereno, e questa lo è senza dubbio. Una figura simbolo, una presenza storica per il mondo rossonero, è stata improvvisamente allontanata. Non si tratta solo di una decisione formale, ma di un taglio netto con il passato. La leggenda in questione era diventata parte integrante dell’identità del club. Non un volto di passaggio, ma un emblema che aveva attraversato vittorie, sconfitte, e generazioni di tifosi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Argomenti simili trattati di recente
Comunicato Ufficiale: Piero Burigana è un nuovo giocatore di U.S. Fiorenzuola Puoi leggere la notizia sul nostro sito https://t.ly/0_Ntg - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Franco Baresi operato per asportare un nodulo polmonare: il comunicato - Le sue parole riportate dai canali ufficiali rossoneri Franco Baresi è stato operato per asportare una ... Scrive gianlucadimarzio.com
Il Pisa perde un difensore in vista del Milan: il comunicato ufficiale - Il Pisa dovrà fare a meno del suo difensore Matheu Lusuardi che, dopo gli esami svolti oggi, ha accusato una lesione di alto grado al collaterale mediale: uno stop ... Come scrive milannews.it
Adli a titolo definitivo all'Al Shabab. Arriva anche il comunicato ufficiale del Milan - Il centrocampista classe 2000 è stato infatti annunciato dal club di Saudi Pro League tramite i propri ... Scrive tuttomercatoweb.com