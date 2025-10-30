Comunicato Stampa | Verso la meta la poesia come bussola tra memoria quotidiano speranza e spiritualità

La La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: “Verso la meta”, la poesia come bussola tra memoria, quotidiano, speranza e spiritualità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Comunicato stampa n. 1161 - 29 ottobre 2025 - Approvato oggi in Consiglio comunale il Piano Strategico Urbano Metropolitano dello Stretto. Leggi tutto su https://www.comune.messina.it/it/news/approvato-oggi-in-consiglio-comunale-il-piano-strategico-urb - facebook.com Vai su Facebook

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.145 - X Vai su X

Comunicato Stampa: “Verso la meta”, la poesia come bussola tra memoria, quotidiano, speranza e spiritualità - La La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK ... Come scrive iltempo.it

“Verso la meta”, la poesia come bussola tra memoria, quotidiano, speranza e spiritualità - Antonino Serra firma una silloge in quattro sezioni che intreccia il quotidiano, la memoria collettiva e la tensione spirituale, con una lingua che esorta all’azione (ANSA) ... Scrive ansa.it