Comunicato Stampa | Attaccato alla musica il romanzo che trasforma il fragore della guerra in armonia civile

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: “Attaccato alla musica”, il romanzo che trasforma il fragore della guerra in armonia civile

Scopri altri approfondimenti

Comunicato stampa n. 1160 - 29 ottobre 2025 - Provvedimenti viari per interventi di potatura alberature dal 4 al 13 novembre. - facebook.com Vai su Facebook

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.145 - X Vai su X

Comunicato Stampa: “Attaccato alla musica”, il romanzo che trasforma il fragore della guerra in armonia civile - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK ... Scrive iltempo.it

“Attaccato alla musica”, il romanzo che trasforma il fragore della guerra in armonia civile - La musica non ferma le bombe, ma restituisce tempo e legami: il romanzo di Giordano Mor racconta la resistenza che passa dall'arte e dalla quotidianità (ANSA) ... Secondo ansa.it

COMUNICATO STAMPA MUSICA; PRESENTATO A ROMA RAPPORTO AIAM: OLTRE 2 MLN SPETTATORI E 11MILA CONCERT - Oltre 2 milioni di spettatori, più di 11mila concerti in mille città in Italia e all’estero, quasi 50mila lavoratori impiegati e 112 milioni di entrate: questi i principali numeri del Rapporto AIAM 20 ... Riporta ansa.it