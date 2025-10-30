Comunicato Stampa | ASI ALLA LONDON-BRIGHTON CON LA DE DION BOUTON DEL 1901
La “London to Brighton Veteran Car Run” è quasi una leggenda. Ogni anno richiama oltre 400 partecipanti da tutto il mondo per rievocare la prima corsa automobilistica disputata nel Regno Unito tra il 1896 e il 1903. Sono ammesse esclusivamente vetture costruite entro il 1° gennaio 1905, che ogni prima domenica di novembre si ritrovano al sorgere del sole in Hyde Park, nel centro di Londra, per la partenza di una vera e propria maratona, considerando l'utilizzo di auto ultracentenarie. Arrivo finale nella città costiera di Brighton dopo 60 miglia. L'equipaggio ASI è formato dal Presidente Alberto Scuro insieme al Consigliere Federale Marco Galassi, a bordo di una De Dion Bouton “Vis-à-Vis” del 1901, da poco acquisita dalla Federazione per rappresentare le origini della locomozione e della mobilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Comunicato stampa n. 1161 - 29 ottobre 2025 - Approvato oggi in Consiglio comunale il Piano Strategico Urbano Metropolitano dello Stretto. Leggi tutto su https://www.comune.messina.it/it/news/approvato-oggi-in-consiglio-comunale-il-piano-strategico-urb Vai su Facebook
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.145 - X Vai su X
Comunicato Stampa: ASI ALLA "LONDON-BRIGHTON" CON LA DE DION BOUTON DEL 1901 - Ogni anno richiama oltre 400 partecipanti da tutto il mondo per rievocare la prima ... Lo riporta iltempo.it
Comunicato Stampa: TRIESTE ABBRACCIA L'ASI AUTOGIRO D'ITALIA 2025 E INCORONA I SUOI VINCITORI - Arnoldi su Honda NSH del 1991 si è aggiudicato la classifica per le prove di abilità – precedendo dell'Oro- Lo riporta iltempo.it