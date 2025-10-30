La “London to Brighton Veteran Car Run” è quasi una leggenda. Ogni anno richiama oltre 400 partecipanti da tutto il mondo per rievocare la prima corsa automobilistica disputata nel Regno Unito tra il 1896 e il 1903. Sono ammesse esclusivamente vetture costruite entro il 1° gennaio 1905, che ogni prima domenica di novembre si ritrovano al sorgere del sole in Hyde Park, nel centro di Londra, per la partenza di una vera e propria maratona, considerando l'utilizzo di auto ultracentenarie. Arrivo finale nella città costiera di Brighton dopo 60 miglia. L'equipaggio ASI è formato dal Presidente Alberto Scuro insieme al Consigliere Federale Marco Galassi, a bordo di una De Dion Bouton “Vis-à-Vis” del 1901, da poco acquisita dalla Federazione per rappresentare le origini della locomozione e della mobilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: ASI ALLA "LONDON-BRIGHTON" CON LA DE DION BOUTON DEL 1901