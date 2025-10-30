Como tris al Verona Fabregas soffre vince e ora punta l’Europa

30 ott 2025

Il Como batte il Verona 3-1, con fatica, sotto una pioggia battente. Il vantaggio di Douvikas aveva illuso i lariani, ma dopo il pareggio di Serdar i veneti sono andati più volte vicini al vantaggio. Il Como, però, ha chiuso i conti nella ripresa con Posch e Vojvoda. Non passano neanche 4 minuti che Paz è già protagonista: punizione a giro e palo. Il Como insiste nel pressing e poco dopo va in vantaggio: al 7’ cross dalla trequarti di sinistra di Valle, Douvikas salta più in alto di tutti e mette la palla nell’angolino alla destra di Montipò. I veneti reagiscono con un gran passaggio in area di Giovane per Serdar, Butez esce e para. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

