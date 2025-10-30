Como show la squadra di Fabregas continua a sognare in grande! Dopo il 3-1 al Verona il sogno europeo sembra possibile | quinto posto e ora tocca al Napoli

Como show, la squadra di Fabregas continua a sognare in grande! La Provincia di Como esalta la formazione lariana, dopo il 3-1 Sulla prima pagina de La Provincia di Como di oggi campeggia un titolo che racchiude alla perfezione l’entusiasmo del momento: «Douvikas, Posch e Vojvoda: il Como liquida il Verona». Una vittoria netta, convincente, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como show, la squadra di Fabregas continua a sognare in grande! Dopo il 3-1 al Verona il sogno europeo sembra possibile: quinto posto e ora tocca al Napoli

Contenuti che potrebbero interessarti

La Roma vince ancora: agganciato il Napoli in testa. Como show, tris al Verona e zona Europa - facebook.com Vai su Facebook

COMO - Fabregas: "Dobbiamo essere attenti, in Italia c'è qualità e tutte le partite sono difficili" - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro il Verona: "Diao? Lo riporta napolimagazine.com

Fabregas entusiasta: «Como 4°? Bellissimo. Su quel giocatore ci tengo a dire una cosa importante» - Fabregas e il significato del suo “numero 4”: «Simbolo di equilibrio, squadra e identità» Cesc Fabregas, oggi allenatore e guida carismatica del Como, ha parlato apertamente del suo progetto tecnico e ... calcionews24.com scrive

Como-Verona 3-1, la squadra di Fabregas piega l'Hellas al Sinigaglia - 1 al Sinigaglia, dopo aver recuperato l’iniziale svantaggio. corrieredelveneto.corriere.it scrive