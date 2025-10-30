Como oltre 62mila vaccinazioni antinfluenzali | boom in Lombardia e adesione record tra gli over 65

Quicomo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 1.036.000 vaccinazioni antinfluenzali già effettuate in Lombardia, con un forte contributo di medici di famiglia e farmacie e una grande adesione da parte delle fasce over 65 e over 80. Sono questi i numeri principali della campagna gratuita 20252026, avviata il 13 ottobre e da subito. 🔗 Leggi su Quicomo.it

