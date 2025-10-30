Como oltre 62mila vaccinazioni antinfluenzali | boom in Lombardia e adesione record tra gli over 65
Oltre 1.036.000 vaccinazioni antinfluenzali già effettuate in Lombardia, con un forte contributo di medici di famiglia e farmacie e una grande adesione da parte delle fasce over 65 e over 80. Sono questi i numeri principali della campagna gratuita 20252026, avviata il 13 ottobre e da subito. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Influenza in arrivo in Lombardia ma la campagna vaccini è da record: oltre un milione di somministrazioni gratuite - Dati per provincia, fasce d'età (Over 65) e canali di somministrazione (MMG, Farmacie). Lo riporta comozero.it
Vaccinazioni record nel centro storico di Como per l'evento di Asst Lariana - Oltre 800 vaccinazioni (tra antinfuenzale, anti Covid e antipneumococco) per ben 537 cittadini immunizzati, di cui 80 bambini; ma anche elettrocardiogrammi, mammografie, test della glicemia e per ... Da quotidianosanita.it