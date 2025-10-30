Commercianti e hotel contro la zona a traffico limitato | Solo nei weekend e di sera

La zona a traffico limitato (ZTL) nel centro storico di Caserta continua a far discutere. Esercenti, ristoratori e titolari di strutture ricettive chiedono una rimodulazione degli orari e l’apertura dei parcheggi, denunciando un calo significativo di clienti e incassi a causa del divieto di. 🔗 Leggi su Casertanews.it