Commemorazione dei defunti riapre il cimitero di Sant' Orsola dopo la pulizia straordinaria | gli orari

Da domani (31 ottobre) riapre il cimitero di Sant'Orsola, dopo la chiusura di tre giorni in vista della Commemorazione dei defunti. Ad accogliere i visitatori l’omaggio di una piccola Croce del Giubileo. “Un segno di speranza e di pace - spiega l’avvocato Salvatore Damiano, commissario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Commemorazione dei Defunti, il Cimitero comunale di Ostuni aperto con orario continuato e servizi di assistenza Vai su Facebook

Monteprandone, riapre lo sportello al Cimitero e bus navetta gratuito per Ognissanti - Nel fine settimana di sabato 1° e domenica 2 novembre, sarà inoltre attivo il servizio gratuito di bus navetta per raggiungere il cimitero con partenze da Centobuchi e Monteprandone. Scrive lanuovariviera.it

Civico Cimitero, riapre lo sportello informazioni a Monteprandone. Bus navetta gratuito per le festività - Fermate ed orari sono consultabili sul sito a questo link www. rivieraoggi.it scrive

Gli appuntamenti a Torino per la commemorazione dei defunti - Fino al 2 novembre, i sei cimiteri cittadini Monumentale, Parco, Abbadia di Stura, Cavoretto, Sassi e Mirafiori aperti dalle 8. Come scrive zipnews.it