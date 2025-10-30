Come sta Leao dopo il l'infortunio all'anca subito contro il l'Atalanta | la Roma è a rischio

30 ott 2025

I prossimi due allenamenti serviranno ad Allegri per capire se Leao potrà giocare contro la Roma: ha un'infiammazione all'anca, l'allenatore del Milan studia il Piano B. 🔗 Leggi su Fanpage.it

