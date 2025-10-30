Come si diventa personale ATA | profili requisiti e modalità di accesso

30 ott 2025

Il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) opera negli istituti scolastici statali svolgendo funzioni amministrative, contabili, tecniche, operative e di sorveglianza. Nel Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 (ultimo bando ATA di terza fascia) vengono definiti i titoli di accesso per ogni profilo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

