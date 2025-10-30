Come riconoscere i sintomi dell' Ictus il neurologo Ciro Mundi | Agire velocemente è fondamentale

L’ictus rappresenta una delle principali cause di morte e disabilità nel mondo, ma la rapidità di intervento può fare la differenza tra una completa guarigione e gravi conseguenze permanenti. A sottolinearlo è il dottor Ciro Mundi, direttore della Struttura Complessa di Neurologia del Policlinico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Intorpidimento del viso, del braccio o della gamba, soprattutto su un solo lato del corpo. Quali sono i sintomi da riconoscere subito quando si tratta di ictus - facebook.com Vai su Facebook

Ictus: i 6 segnali per riconoscerlo in tempo - Scopri come riconoscere un ictus: nella giornata mondiale ecco i 6 segnali per intervenire tempestivamente e aumentare la possibilità di sopravvivenza. Segnala medicitalia.it

Guida Completa all’Ictus: Sintomi, Cause e Prevenzione - L'ictus rappresenta un'emergenza medica estremamente grave che richiede un intervento tempestivo e una profonda conoscenza delle procedure di soccorso. Da tuobenessere.it

Ictus, quali sono i primi sintomi? I campanelli d'allarme da non sottovalutare per riconoscere la malattia - Se il “tempo è denaro” negli affari, nel caso di malattie come l’ictus il “tempo è vita”. Come scrive ilmessaggero.it