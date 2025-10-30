Come fanno colazione i milanesi? Le preferenze tra casa bar caffé e brioche
Milano, 30 ottobre 2025 – Colazione a casa o al bar? Caffè o cappuccino? Brioche o fetta di torta? Una ricerca Eumetra, commissionata da Lavazza in occasione del lancio della nuova collezione ‘Tales of Italy’, approfondisce il rapporto tra gli italiani e il loro primo pasto delle giornata, con un focus dedicato alla città di Milano, a cui è dedicata la miscela Galleria. Ecco tutte le curiosità. Colazione, a casa o fuori casa?. © Rido Tra le principali evidenze dell’indagine emerge che la colazione è un'abitudine consolidata per gli italiani – a casa o fuori, viene consumata dal 98% delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
