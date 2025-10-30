Come è possibile che una donna di 80 anni sia stata abbandonata su un' isola deserta dalla nave da crociera su cui viaggiava?

La donna, 80enne, è stata «dimenticata» sulla remota isola australiana di Lizard Island e quando la nave è tornata a prenderla, dopo ore, è stata ritrovata morta. Ma come è possibile che accadano queste cose? Chi e come tiene il conto dei passeggeri a bordo?.

