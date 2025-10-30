Come arrivare all’Hotel Ergife di Roma

L’ Hotel Ergife Palace, situato in Viale Aurelia n. 619, è facilmente raggiungibile con diversi mezzi di trasporto. Di seguito le indicazioni dettagliate per arrivare comodamente in hotel, sia con i mezzi pubblici che con mezzi privati. In Metro. Dalla Stazione Termini, prendere la Linea A della metropolitana in direzione Battistini e scendere alla fermata Cornelia. Da qui, è possibile proseguire in autobus. In Autobus. Una volta arrivati alla fermata Cornelia della metro, uscire e recarsi al capolinea degli autobus. Prendere uno dei seguenti bus: 246. 246P. 247. Scendere alla fermata AureliaAlibrandi o AureliaDa Rosate. 🔗 Leggi su Funweek.it