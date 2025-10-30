Dopo meno di due ore di colloqui, il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno concluso il vertice che si è tenuto a Busan, in Corea del Sud. Alla fine dell’incontro, Trump ha risposto alle domande dei giornalisti, dicendo che gli Stati Uniti potrebbero firmare un accordo commerciale con la Cina «molto presto», ma ha fornito scarsi dettagli sulle questioni su cui Washington e Pechino avrebbero dovuto concordare. Il presidente statunitense ha detto che Washington ridurrà i dazi su tutti i prodotti cinesi, introdotti in precedenza in risposta al flusso di ingredienti chimici per il fentanil negli Stati Uniti, con effetto immediato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Com’è andato l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping