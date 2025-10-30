Temo che la mia amica abbia un problema con l’acquisto compulsivo. Non è uno scherzo e l’ho osservata bene prima di iniziare a preoccuparmi. Prima sono stati i vestiti: un sacco di etichette a fare capolino dagli armadi sempre più straripanti. Poi ha iniziato a convocarmi per regalarmi cose «comprate troppo in fretta» e delle quali non era «più convinta», dai vestiti siamo passate agli accessori, ai cosmetici, a quei libri patinati pieni di foto, ai box esperienziali. Sta sempre sui social e lì i bombardamenti per gli acquisti non mancano. Quando settimana scorsa ha provato a darmi un Ipad l’ho rifiutato e ho cercato di parlarle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come aiutare chi fa acquisti compulsivi