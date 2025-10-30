Come agiva l' arbitro accusato delle partite pilotate | lo ' strano' infortunio per non far perdere le scommesse
Ha suscitato molto clamore mediatico il caso dell'arbitro Luigi Catanoso, fischietto calabrese finito nel mirino di un'inchiesta a Reggio Calabria per presunte partite ‘pilotate’ nell'ambito di un giro di calcio-scommesse. Curiosamente le indagini sono state innescate da un Benevento-Cesena di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
