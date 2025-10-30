Colpo di scena ad Affari Tuoi il finale da brividi di Marianna | con quale cifra è tornata a casa

Thesocialpost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata piena di emozioni e colpi di scena ad Affari Tuoi, dove la protagonista è stata  Marianna, una 34enne chirurgo cardiovascolare di  Melito di Napoli, in Campania. Accanto a lei, per tutta la puntata, la sorella gemella  Barbara, anche lei medico, con cui condivide non solo la professione ma anche un’intesa perfetta, evidente fin dalle prime battute con Amadeus. Le gemelle della Campania conquistano il pubblico. La partita si apre con il sorriso: Marianna elimina subito il pacco del Veneto che contiene  solo 1 euro, seguita dai  10 euro della Sardegna. Poi il ritmo si fa più teso, con una sequenza alternata di pacchi rossi e blu –  50mila, 200, 20mila e 75mila euro  – che mantiene in bilico la partita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

colpo di scena ad affari tuoi il finale da brividi di marianna con quale cifra 232 tornata a casa

© Thesocialpost.it - Colpo di scena ad Affari Tuoi, il finale da brividi di Marianna: con quale cifra è tornata a casa

Scopri altri approfondimenti

colpo scena affari tuoiAffari Tuoi, la partita (infinita) di Anas scatena le polemiche. Pubblico contro De Martino: “Che delusione” - Tra esitazioni e un finale “tirato”, la puntata di lunedì 27 ottobre di Affari Tuoi con De Martino e il concorrente Anas scatena le critiche sui social. Riporta libero.it

colpo scena affari tuoiAffari Tuoi stasera 29 ottobre 2025, chi sono i The Breakfast club: la nuova intuizione di De Martino - Chi sono i The Breakfast club ad Affari Tuoi In una puntata ricca di colpi di scena ad Affari Tuoi c’è stato spazio per una grande ... Secondo msn.com

colpo scena affari tuoiAffari Tuoi, colpo di scena in Rai: chiusura anticipata del programma - Scopri le novità di Affari Tuoi: il programma terminerà qualche minuto prima per migliorare la programmazione serale. Secondo mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Scena Affari Tuoi