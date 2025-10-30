Colpo di scena ad Affari Tuoi il finale da brividi di Marianna | con quale cifra è tornata a casa
Serata piena di emozioni e colpi di scena ad Affari Tuoi, dove la protagonista è stata Marianna, una 34enne chirurgo cardiovascolare di Melito di Napoli, in Campania. Accanto a lei, per tutta la puntata, la sorella gemella Barbara, anche lei medico, con cui condivide non solo la professione ma anche un’intesa perfetta, evidente fin dalle prime battute con Amadeus. Le gemelle della Campania conquistano il pubblico. La partita si apre con il sorriso: Marianna elimina subito il pacco del Veneto che contiene solo 1 euro, seguita dai 10 euro della Sardegna. Poi il ritmo si fa più teso, con una sequenza alternata di pacchi rossi e blu – 50mila, 200, 20mila e 75mila euro – che mantiene in bilico la partita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
