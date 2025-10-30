colpo dei ladri a misinto sparite sei moto da enduro al campionato lombardo

Almeno 6 moto da gara sono state rubate a Misinto mentre era in corso l’ultima prova del campionato lombardo di enduro. Un episodio che ha suscitato le proteste di diversi partecipanti all’evento, che ha richiamato oltre 350 piloti da tutta la Lombardia, e che lascia l’amaro in bocca agli organizzatori del Moto Club Bergamonti di Misinto. "Tre moto sono state rubate dai furgoni", ha raccontato desolato il presidente Gino Bortoletto. La manifestazione aveva il quartier generale nell’area esterna della scuola primaria di Misinto, con prove speciali distribuite tra Bregnano, Rovellasca e Cantù. "Purtroppo altre 3 moto sono state rubate anche nell’area paddock", ha aggiunto amareggiato Bortoletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

