Colpo a Carpi | 0-1 L’Union Brescia è inarrestabile Vince con le riserve
La vittoria a Carpi, valsa all’ Union Brescia l’accesso agli ottavi di Coppa Italia, ha assunto un significato importante anche per il campionato. Al di là della preoccupazione per i problemi fisici accusati da Maistrello e Vido (che fanno scattare un certo allarme per l’attacco), la prova messa in mostra al Cabassi ha rinforzato le certezze di Aimo Diana. Che ha apprezzato lo spirito e la qualità dimostrate da una formazione inedita: "Adesso scegliere chi mandare in campo sarà ancora più difficile", le parole del tecnico biancazzurro dopo aver apprezzato la prestazione delle cosiddette seconde linee. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
