Colpite centrali black-out in Ucraina

9.00 Raid di droni e missili russi durante la notte hanno colpito diverse centrali e altre infrastrutture elettriche in tutta l'Ucraina. I massici attacchi sulle centrali hanno costretto il principale fornitore di energia, Ukrenergo, a imporre il blackout in varie zone dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

