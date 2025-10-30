Colpite centrali black-out in Ucraina

Servizitelevideo.rai.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.00 Raid di droni e missili russi durante la notte hanno colpito diverse centrali e altre infrastrutture elettriche in tutta l'Ucraina. I massici attacchi sulle centrali hanno costretto il principale fornitore di energia, Ukrenergo, a imporre il blackout in varie zone dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

