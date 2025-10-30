Colpaccio del Sassuolo a Cagliari Gli emiliani volano a quota 13 punti in classifica

Feedpress.me | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari - Sassuolo 1-2 Marcatori: 9'st Laurienté, 20'st Pinamonti, 28'st S. Esposito Cagliari (3-5-2): Caprile 6; Zappa 6.5 (17'st Felici 6.5), Zé Pedro 5.5, Obert 5.5; Palestra 6.5, Prati 6, Adopo 6 (39' st Mazzitelli sv), Folorunsho 6 (17' st Gaetano 5.5), Idrissi 6; S. Esposito 6.5 (39' st Luvumbo sv); Borrelli 5.5 (31' st Pavoletti 5.5). In panchina: Ciocci, Sarno, Luperto, Rodriguez, Di Padro,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

colpaccio del sassuolo a cagliari gli emiliani volano a quota 13 punti in classifica

© Feedpress.me - Colpaccio del Sassuolo a Cagliari. Gli emiliani volano a quota 13 punti in classifica

Leggi anche questi approfondimenti

colpaccio sassuolo cagliari emilianiColpaccio del Sassuolo a Cagliari. Gli emiliani volano a quota 13 punti in classifica - 2 Marcatori: 9'st Laurienté, 20'st Pinamonti, 28'st S. Lo riporta msn.com

colpaccio sassuolo cagliari emilianiPagelle Cagliari-Sassuolo 1-2, top e flop: decidono Laurienté e Pinamonti, non basta Esposito - Sassuolo, la prima delle ultime due partite in programma in questo turno infrasettimanale valido per la 9a giornata di A. Segnala sport.virgilio.it

Colpo esterno del Sassuolo, Cagliari sconfitto 1-2 - 2, match valevole per la nona giornata della Serie A 2025/2026 ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Colpaccio Sassuolo Cagliari Emiliani