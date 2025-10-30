Q uando la funzione incontra l’ estetica. In particolar modo nella stagione fredda, i capi che popolano il guardaroba – e gli outfit della quotidianità – devono rispondere ad esigenze tanto pratiche quanto glamour. Ciò che tiene al caldo, insomma, non deve essere antitetico ad una certa idea di eleganza e femminilità. Ecco perché i collant invernali donna si rivelano l’ accessorio più versatile e strategico dei prossimi mesi. Sfumature strategiche: cinque colori dall’effetto snellente X Sebbene solo le fashioniste più temerarie escano ormai di casa a gambe scoperte, l’inevitabile ritorno delle calze velate non deve essere fonte di sconforto e noia stilistica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Colorati, in pizzo o a pois, velati o coprenti. Dall'alba al tramonto, i collant rivoluzionano senza sforzo ogni look