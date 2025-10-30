Il suo "sguardo sul futuro" gli ha dato ragione. Rudy Collini parla con soddisfazione del risultato raggiunto, la Coltelleria Collini, storica attività di famiglia, è entrata nella prestigiosa classifica " Stelle dell’e-Commerce 2026 " curata da L’Economia del Corriere della Sera e realizzata in collaborazione con l’istituto di ricerca Statista, posizionandosi al 13° posto nella categoria " Casa Articoli per la casa & Elettrodomestici ", subito dopo marchi internazionali molto famosi. Brilla dunque tra quelle stelle anche un’eccellenza cittadina. "La nostra posizione in classifica – sottolinea Collini, presidente provinciale di Uniascom e presidente di Confcommercio Ascom Busto Arsizio – dimostra come anche un negozio di prossimità, indipendente, con radici nel territorio e una sede fisica nella città, possa competere e distinguersi ai massimi livelli dell’e-commerce nazionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Collini, una “piccola” attività tra le stelle dell’e-Commerce