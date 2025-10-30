Collegamento strategico | nuovo volo da Pescara verso Bucarest lanciato oggi
Pescara - Lo scalo abruzzese rafforza la sua connettività internazionale con tre frequenze settimanali operate da Airbus A321neo sulla tratta strategica verso la Romania. Lo Wizz Air e la Saga S.p.A. – gestore del Aeroporto d’Abruzzo – celebrano il via del nuovo collegamento diretto tra Pescara e Bucarest?Otopeni. Il volo è programmato in tre giornate settimanali, ovvero martedì, giovedì e sabato, servito da moderni aeromobili Airbus A321neo. Secondo la comunicazione ufficiale, «si tratta di un legame di rilievo per l’Italia centrale» che contestualmente prefigura anche il prossimo lancio della rotta per Ia?i a partire da dicembre: la doppia apertura verso la Romania raddoppia dunque l’offerta di Wizz Air sul mercato abruzzese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Contenuti che potrebbero interessarti
BARI - Alla Caserma “Picca” la cerimonia di avvicendamento alla presenza del Generale di Divisione Andrea Di Stasio. Il Comando conferma il suo ruolo strategico di collegamento tra l’Esercito e la comunità civile - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo volo strategico per Chisinau da Rimini: da quando - Rimini, 20 settembre 2025 – L’aeroporto guarda a Est, e il collegamento annunciato con la capitale della Moldavia, Chisinau, è più strategico di quanto non si pensi. Segnala ilrestodelcarlino.it
BARI - LILLE Da maggio 2026 attivo il nuovo volo diretto fra Bari e Lille - Da maggio 2026 attivo il nuovo volo diretto fra Bari e Lille ... Secondo msn.com
Aeroitalia raddoppia a Malpensa: dal 1° novembre nuovo volo diretto per Foggia - Due collegamenti al giorno con l’aeroporto “Gino Lisa”, operati con Embraer da 88 o 100 posti. Lo riporta laprovinciadivarese.it