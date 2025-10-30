Pescara - Lo scalo abruzzese rafforza la sua connettività internazionale con tre frequenze settimanali operate da Airbus A321neo sulla tratta strategica verso la Romania. Lo Wizz Air e la Saga S.p.A. – gestore del Aeroporto d’Abruzzo – celebrano il via del nuovo collegamento diretto tra Pescara e Bucarest?Otopeni. Il volo è programmato in tre giornate settimanali, ovvero martedì, giovedì e sabato, servito da moderni aeromobili Airbus A321neo. Secondo la comunicazione ufficiale, «si tratta di un legame di rilievo per l’Italia centrale» che contestualmente prefigura anche il prossimo lancio della rotta per Ia?i a partire da dicembre: la doppia apertura verso la Romania raddoppia dunque l’offerta di Wizz Air sul mercato abruzzese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Collegamento strategico: nuovo volo da Pescara verso Bucarest lanciato oggi