Collegamenti San Marco-Policlinico in stand-by la Regione ' commissaria' la Provincia | Servizio partirà

Foggiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio attivato in via sperimentale, dal primo novembre al 31 dicembre, del potenziamento dei trasporti da San Marco in Lamis al Policlinico Riuniti di Foggia, si farà e se ne farà carico direttamente la Regione Puglia: parola di Raffaele Piemontese: “È un impegno preciso che avevamo preso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

collegamenti san marco policlinicoCollegamenti San Marco-Policlinico in stand-by, la Regione 'commissaria' la Provincia: "Servizio partirà" - La Giunta regionale ha parzialmente revocato alla Provincia il finanziamento di 90mila euro, deliberando l'esercizio del potere sostitutivo, in via straordinaria, per garantire il celere avvio del ser ... Scrive foggiatoday.it

collegamenti san marco policlinicoCORSA San Marco in Lamis, arriva la corsa diretta per il Policlinico Riuniti. Merla: “Traguardo storico” - Il servizio sarà attivo da sabato 1° novembre, rappresentando una conquista significativa per la comunità e per tutti i lavoratori ... Segnala statoquotidiano.it

collegamenti san marco policlinicoBus San Marco–Policlinico, Cera smaschera corse fantasma: «Solo promesse elettorali» - Policlinico Riuniti, corse attive dal 1° novembre al 31 dicembre: questo l’annuncio che spunta nei documenti della direzione Sita Sud Srl, il quale chiarisce anche che ... Segnala sanmarcoinlamis.eu

Cerca Video su questo argomento: Collegamenti San Marco Policlinico