Collegamenti San Marco-Policlinico in stand-by la Regione ' commissaria' la Provincia | Servizio partirà
Il servizio attivato in via sperimentale, dal primo novembre al 31 dicembre, del potenziamento dei trasporti da San Marco in Lamis al Policlinico Riuniti di Foggia, si farà e se ne farà carico direttamente la Regione Puglia: parola di Raffaele Piemontese: “È un impegno preciso che avevamo preso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
Marco Scajola: "A novembre treni moderni fino a Ventimiglia, presto linee a 3.000 volt e collegamenti rapidi con la Francia" (Video) L’assessore regionale annuncia il potenziamento energetico, tempi brevi per il raddoppio Andora–Finale e un futuro tre - facebook.com Vai su Facebook
Collegamenti San Marco-Policlinico in stand-by, la Regione 'commissaria' la Provincia: "Servizio partirà" - La Giunta regionale ha parzialmente revocato alla Provincia il finanziamento di 90mila euro, deliberando l'esercizio del potere sostitutivo, in via straordinaria, per garantire il celere avvio del ser ... Scrive foggiatoday.it
CORSA San Marco in Lamis, arriva la corsa diretta per il Policlinico Riuniti. Merla: “Traguardo storico” - Il servizio sarà attivo da sabato 1° novembre, rappresentando una conquista significativa per la comunità e per tutti i lavoratori ... Segnala statoquotidiano.it
Bus San Marco–Policlinico, Cera smaschera corse fantasma: «Solo promesse elettorali» - Policlinico Riuniti, corse attive dal 1° novembre al 31 dicembre: questo l’annuncio che spunta nei documenti della direzione Sita Sud Srl, il quale chiarisce anche che ... Segnala sanmarcoinlamis.eu