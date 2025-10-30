Colf fa sparire gioielli per 20mila euro e li porta al compro oro

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spariti da casa sono stati ritrovati in un compro oro. Oro e gioielli, rubati presumibilmente da una colf nell'appartamento dove prestata servizio a Monte Mario.Gioielli sparitiSono stati i carabinieri della stazione di Roma Monte Mario a denunciare alla procura della Repubblica una donna. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

colf fa sparire gioielliLa colf: "Aiuto, hanno svaligiato casa". Ma la ladra era lei: spariti 200mila euro - La donna ha messo a soqquadro l’appartamento dove da anni prestava servizio, simulando l’azione di una banda di malviventi. Come scrive altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Colf Fa Sparire Gioielli