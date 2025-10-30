Colf fa sparire gioielli per 20mila euro e li porta al compro oro

Spariti da casa sono stati ritrovati in un compro oro. Oro e gioielli, rubati presumibilmente da una colf nell'appartamento dove prestata servizio a Monte Mario.Gioielli sparitiSono stati i carabinieri della stazione di Roma Monte Mario a denunciare alla procura della Repubblica una donna. 🔗 Leggi su Romatoday.it

