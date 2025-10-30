Colf e badanti arriva il nuovo contratto | stipendi più alti e nuove tutele

Da novembre cambiano regole e compensi per il lavoro domestico. Il nuovo contratto porta aumenti fino a 230 euro mensili e nuovi diritti per genitorialità e disabilità. Per molte famiglie si prospetta però anche un incremento sensibile dei costi e il rischio di nuovi squilibri nel settore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

