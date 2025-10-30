Coesione la Campania guida la revisione dei fondi | 400 milioni da rimodulare

L?accelerazione c?è stata. Non è caduta nel vuoto l?opportunità offerta dall?UE a Regioni, enti locali e ministeri di rimodulare entro fine anno le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Coesione, la Campania guida la revisione dei fondi: 400 milioni da rimodulare

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, sarà presente al XXV #Convegno2025 di #ANCEGiovani. Il suo intervento porterà la prospettiva istituzionale su sviluppo territoriale, investimenti pubblici e coesione regionale, con particolare attenzion Vai su Facebook

Gestire progetti finanziati dall’#UE richiede competenze ed esperienza. Se lavori in un’Amministrazione del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia), il Centro Servizi Territoriali può supportarti nella programmazione e attuazion - X Vai su X

Verso revisione fondi Ue per Sicilia, Campania e Abruzzo - dovrebbero rientrare nella prima ondata di riprogrammazione dei fondi di coesione Ue prevista dalla revisione intermedia. Come scrive ansa.it

Accordo per la Coesione e Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania - L’Accordo per la Coesione della Regione Campania finanzia un programma di “progetti” e di “linee di azione” ritenuti strategici e qualificanti per i territori, in una prospettiva di unitarietà della ... Si legge su regione.campania.it

Marsilio, bene revisione Coesione con automotive tra priorità - "Si è fatto un passo importante in avanti con la revisione di medio termine presentata da Raffaele Fitto sulla coesione, dove la politica di sostegno all'automotive entra tra le priorità della riforma ... Si legge su ansa.it