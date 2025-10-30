Codice giallo per temporali e rischio idrogeologico per tutta la regione
La perturbazione che sta interessando la Toscana porterà precipitazioni diffuse e temporali per tutta la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre. Nel pomeriggio possibilità di temporali, anche forti, sulle zone settentrionali e fino a sera su quelle centro meridionali e in arcipelago.La Sala. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ciclista 44enne investito in piazzale Crespi a Busto Arsizio, trasportato in ospedale in codice giallo. - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo, scatta l'allerta meteo: codice giallo a #Firenze, arancione in alcune zone del fiorentino https://055firenze.it/art/237193/Maltempo-scatta-lallerta-nel-fiorentino-codice-giallo-Firenze-arancione-in-alcune-zone-del-fiorentino… - X Vai su X
Maltempo, scatta il codice giallo anche a Firenze per pioggia e possibili temporali forti - Scattato anche a Firenze il codice giallo per pioggia e possibili temporali forti, con il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari in ... Da 055firenze.it
Maltempo: codice giallo per tutta la regione - La perturbazione che sta interessando la Toscana porterà precipitazioni diffuse e temporali per tutta la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre. Lo riporta toscanaoggi.it
Rischio idraulico, una nuova allerta gialla in Toscana. Le zone interessate - Il provvedimento riguarda il reticolo principale dalle 13 di oggi 30 ottobre fino alle 13 di domani per le zone del bacino del Bisenzio e del Serchio ... Secondo lanazione.it