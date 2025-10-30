Codice giallo per temporali e rischio idrogeologico per tutta la regione

La perturbazione che sta interessando la Toscana porterà precipitazioni diffuse e temporali per tutta la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre. Nel pomeriggio possibilità di temporali, anche forti, sulle zone settentrionali e fino a sera su quelle centro meridionali e in arcipelago.La Sala. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it